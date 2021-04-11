В Европарламенте выступили за ужесточение санкций в отношении России

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Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России, сообщает ТАСС.

Вебер заявил, что Россия «продолжает курс опасных провокаций», а «усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада».

По его словам, «ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным».

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывают объявить о дальнейших шагах в отношении России в скором времени.

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