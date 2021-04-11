Во Франции с 12 апреля начнут вакцинацию всех людей от 55 лет

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Правительство Франции планирует начать вакцинацию людей старше 55 лет с понедельника, 12 апреля, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Во Франции с 12 апреля начнут вакцинацию всех людей от 55 лет
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Препарат AstraZeneca пока предназначен только для лиц в возрасте от 55 лет. С понедельника все французы старше 55 лет без каких-либо условий смогут получать этот препарат», — заявил Веран в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, во Франции расширяется кампания по вакцинации.

Он отметил, что ускорению темпов вакцинации поспособствует начало поставок вакцины компании Johnson & Johnson.

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией во Франции за время пандемии превысило 5 млн.

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