Во Франции с 12 апреля начнут вакцинацию всех людей от 55 лет

Правительство Франции планирует начать вакцинацию людей старше 55 лет с понедельника, 12 апреля, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

«Препарат AstraZeneca пока предназначен только для лиц в возрасте от 55 лет. С понедельника все французы старше 55 лет без каких-либо условий смогут получать этот препарат», — заявил Веран в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, во Франции расширяется кампания по вакцинации.

Он отметил, что ускорению темпов вакцинации поспособствует начало поставок вакцины компании Johnson & Johnson.

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией во Франции за время пандемии превысило 5 млн.