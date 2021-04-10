В Ливии началась массовая вакцинация

Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о старте национальной программы вакцинации от коронавируса.

Премьер-министр призвал граждан активнее регистрироваться на электронной платформе для получения прививки, сообщает РИА Новости.

Дбейба заявил, что уже привился вакциной, но не уточнил, какой именно.

«Мы связались с главами более десяти государств и правительств с целью получить вакцину», — заявил ливийский премьер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству для сближения позиций ливийских сторон.