В Ливии началась массовая вакцинация

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Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о старте национальной программы вакцинации от коронавируса.
В Ливии началась массовая вакцинация
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Премьер-министр призвал граждан активнее регистрироваться на электронной платформе для получения прививки, сообщает РИА Новости.

Дбейба заявил, что уже привился вакциной, но не уточнил, какой именно.

«Мы связались с главами более десяти государств и правительств с целью получить вакцину», — заявил ливийский премьер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству для сближения позиций ливийских сторон.

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