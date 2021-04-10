Bloomberg: Блинкен встретится с партнёрами США по НАТО в Брюсселе

Американский госсекретарь Энтони Блинкен планирует на следующей неделе вновь встретиться в Брюсселе с партнёрами США по НАТО.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, Блинкен встретится с представителями НАТО, поскольку «США обеспокоены передвижением российских войск возле границы с Украиной».

Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчёркивает, что встречи госсекретаря будут проходить на протяжении почти всей недели.

Ранее Блинкен провёл переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Они обсудили ситуацию на границе Украины и России.

В марте госсекретарь США посетил штаб-квартиру НАТО для участия во встрече министров иностранных дел стран-членов альянса.