Регионовед назвала смерть принца Филиппа ударом для Елизаветы II

Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ Светлана Тер-Минасова прокомментировала сообщение о смерти британского принца Филиппа.

«Он всегда держался очень достойно. Известно, что у него было своё мнение, но он выполнял все традиционные правила. Она вообще идеальная. Она последняя королева, которая старой закалки», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, смерть супруга стала для Елизаветы II ударом.

«Они очень долго прожили вместе. У них были разные сложности, но они оба вели себя идеально с точки зрения британских традиций, а традиции эти сейчас рушатся на глазах», — отметила Тер-Минасова.

Как добавила эксперт, непонятно, что будет дальше, но весь мир с интересом наблюдает.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Свои соболезнования Великобритании в связи с его кончиной направили, в частности, президент России Владимир Путин, лидер США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.