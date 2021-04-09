Регионовед назвала смерть принца Филиппа ударом для Елизаветы II

Короткая ссылка
Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ Светлана Тер-Минасова прокомментировала сообщение о смерти британского принца Филиппа.
Регионовед назвала смерть принца Филиппа ударом для Елизаветы II
  • Reuters

«Он всегда держался очень достойно. Известно, что у него было своё мнение, но он выполнял все традиционные правила. Она вообще идеальная. Она последняя королева, которая старой закалки», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, смерть супруга стала для Елизаветы II ударом.

«Они очень долго прожили вместе. У них были разные сложности, но они оба вели себя идеально с точки зрения британских традиций, а традиции эти сейчас рушатся на глазах», — отметила Тер-Минасова.

Как добавила эксперт, непонятно, что будет дальше, но весь мир с интересом наблюдает.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Свои соболезнования Великобритании в связи с его кончиной направили, в частности, президент России Владимир Путин, лидер США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить