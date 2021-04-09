В Российском императорском доме назвали принца Филиппа выдающимся государственным деятелем

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Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов выразил соболезнования в связи со смертью британского принца Филиппа.
В Российском императорском доме назвали принца Филиппа выдающимся государственным деятелем
  • Reuters

«Принц Филипп был выдающимся государственным деятелем, верным сподвижником королевы Елизаветы II и родственником Российского императорского дома. Он тоже в числе предков имеет императоров всероссийских. Конечно, это большая утрата, прежде всего для Великобритании, для её народа, для королевской семьи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна и её наследник великий князь Георгий Михайлович скорбят в связи с кончиной своего родственника, выражают соболезнования Елизавете II, всей королевской семье и народу Великобритании.

«Действительно, это был человек-легенда, человек, прошедший через многие испытания вместе со своей супругой, со своим народом. Он вносил положительный вклад в дело установления и развития добрых отношений между нашими странами», — отметил Закатов.

9 апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

Президент России Владимир Путин, а также лидеры других стран и организаций выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.

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