Политолог назвал нелепым объяснение госсекретаря США слов Байдена о Путине
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По словам Шаповалова, «ни о каком политическом прагматизме речь не идёт».
«Данное пояснение Энтони Блинкена является довольно нелепым и смешным. Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова. Такого рода обвинение является беспрецедентным в политической практике. Мы знаем, что американские политики начисто лишены такта и дипломатического этикета, но не до такой же степени. Конечно, данное заявление не может быть объяснено никаким прагматизмом, это нечто обратное прагматизму, что можно охарактеризовать как политическое безумие американского президента и американской элиты», — пояснил эксперт.
Ранее Блинкен, отвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, заявил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».