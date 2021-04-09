Политолог назвал нелепым объяснение госсекретаря США слов Байдена о Путине

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он объяснил «политическим прагматизмом» высказывание американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
Политолог назвал нелепым объяснение госсекретаря США слов Байдена о Путине
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

По словам Шаповалова, «ни о каком политическом прагматизме речь не идёт».

«Данное пояснение Энтони Блинкена является довольно нелепым и смешным. Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова. Такого рода обвинение является беспрецедентным в политической практике. Мы знаем, что американские политики начисто лишены такта и дипломатического этикета, но не до такой же степени. Конечно, данное заявление не может быть объяснено никаким прагматизмом, это нечто обратное прагматизму, что можно охарактеризовать как политическое безумие американского президента и американской элиты», — пояснил эксперт.

Ранее Блинкен, отвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, заявил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить