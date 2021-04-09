Политолог назвал нелепым объяснение госсекретаря США слов Байдена о Путине

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он объяснил «политическим прагматизмом» высказывание американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

По словам Шаповалова, «ни о каком политическом прагматизме речь не идёт».

«Данное пояснение Энтони Блинкена является довольно нелепым и смешным. Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова. Такого рода обвинение является беспрецедентным в политической практике. Мы знаем, что американские политики начисто лишены такта и дипломатического этикета, но не до такой же степени. Конечно, данное заявление не может быть объяснено никаким прагматизмом, это нечто обратное прагматизму, что можно охарактеризовать как политическое безумие американского президента и американской элиты», — пояснил эксперт.

Ранее Блинкен, отвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, заявил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».