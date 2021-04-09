WP: в Госдепе прокомментировали заявление Байдена о Путине

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей»

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, Блинкен заявил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».

«Президент чётко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остаётся открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — приводит издание слова Блинкена.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».