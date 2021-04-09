WP: в Госдепе прокомментировали заявление Байдена о Путине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей»
WP: в Госдепе прокомментировали заявление Байдена о Путине
  • Reuters

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, Блинкен заявил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».

«Президент чётко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остаётся открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — приводит издание слова Блинкена.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

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