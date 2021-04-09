WP: в Госдепе прокомментировали заявление Байдена о Путине
- Reuters
Об этом сообщает газета The Washington Post.
Отвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, Блинкен заявил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».
«Президент чётко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остаётся открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — приводит издание слова Блинкена.
Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».