Лавров прокомментировал ситуацию с ДОН

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН).

«Мы начинаем процедуру выхода из Договора об открытом небе, поскольку нам не дают гарантий, что в отсутствие Соединённых Штатов европейцы будут держать при себе те данные, которые они будут получать в результате полётов над российской территорией», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что России «доподлинно известно, что американцы на протяжении всех тех месяцев после того, как они объявили о выходе из договора, убеждали своих союзников, чтобы те обещали передавать такие данные потихоньку, скрытно».

Ранее представитель Госдепа США заявил, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу.

Наряду с этим он обвинил Россию в несоблюдении договора и назвал этот фактор одним из тех, которые влияют на соответствующее решение.

В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия продолжает выполнять ДОН, несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу.