В Пентагоне рассказали о деталях встречи стран НАТО по Украине
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Пентагона, встречу проводил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
Отмечается, что участники «подтвердили свою непоколебимую поддержку» суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также обсудили обеспокоенность «ростом российской военной активности» в регионе.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО способом завершить конфликт в Донбассе.