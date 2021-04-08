В Пентагоне рассказали о деталях встречи стран НАТО по Украине

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Представители военных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели виртуальную встречу по обсуждению ситуации вокруг Украины.
В Пентагоне рассказали о деталях встречи стран НАТО по Украине
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Пентагона, встречу проводил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Отмечается, что участники «подтвердили свою непоколебимую поддержку» суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также обсудили обеспокоенность «ростом российской военной активности» в регионе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО способом завершить конфликт в Донбассе.

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