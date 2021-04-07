Глава Военного комитета НАТО прибыл с визитом на Украину

Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

«В ходе визита стороны обсудили ситуацию в районе проведения операции объединённых сил и общую ситуацию с безопасностью вокруг Украины», — говорится в сообщении в Facebook.

Также речь шла о состоянии реформирования Вооружённых сил и трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

Как отмечается, глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.