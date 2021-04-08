При падении лёгкого самолёта в Эквадоре погибли шесть человек
- AFP
«После сообщения об авиакатастрофе в Салитре, Гуаяс, полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц», — говорится в сообщении в Twitter.
По данным газеты El Universo, самолёт направлялся в Гуаякиль из Лаго-Агрио. На борту находились два пилота и четыре пассажира, все они погибли.
13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26.
В результате аварии четыре человека погибли, двоих госпитализировали с переломами, черепно-мозговыми травмами и ожогами.