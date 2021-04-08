При падении лёгкого самолёта в Эквадоре погибли шесть человек

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Полиция Эквадора расследует обстоятельства падения лёгкого самолёта в провинции Гуаяс. По данным местных СМИ, в авиакатастрофе погибли шесть человек.
При падении лёгкого самолёта в Эквадоре погибли шесть человек
  • AFP

«После сообщения об авиакатастрофе в Салитре, Гуаяс, полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным газеты El Universo, самолёт направлялся в Гуаякиль из Лаго-Агрио. На борту находились два пилота и четыре пассажира, все они погибли.

13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. 

В результате аварии четыре человека погибли, двоих госпитализировали с переломами, черепно-мозговыми травмами и ожогами. 

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