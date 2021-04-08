Госдеп выразил заинтересованность США в стабильных отношениях с Россией

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Соединённые Штаты хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, невзирая на существующие между двумя странами «глубокие разногласия». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Госдеп выразил заинтересованность США в стабильных отношениях с Россией
  • Reuters

«Да, у нас есть глубокие разногласия с Россией», — приводятся его слова на сайте Госдепа.

При этом, отметил Прайс, Вашингтон хочет «отношений с Москвой, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми».

«И мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее Прайс заявил, что в настоящее время отношения США и России находятся в плохом состоянии в основном из-за действий Москвы.

В российском МИД отметили, что многоплановые усилия США по сдерживанию России привели к накоплению напряжённости в двусторонних отношениях.

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