Украинский эксперт оценил слова представителя ФРГ о процессе вступления Украины в НАТО

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Анастасия Румянцева
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер по поводу процесса вступления Украины в НАТО.
Украинский эксперт оценил слова представителя ФРГ о процессе вступления Украины в НАТО
  • Reuters

Охрименко напомнил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Конституцию Украины и закрепляет в ней курс на вступление в ЕС и НАТО, но при этом эксперт отметил, что есть нюансы, в том числе технического характера, которые не дают возможность стране вступить в альянс. 

«Сколько надо дать денег Украине, чтобы украинскую армию сделать соответствующей стандартам НАТО? Это колоссальная сумма, которую, как я понимаю, Германия давать не хочет, а США точно не дадут», — объяснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день «есть идея, но денег вступить в НАТО нет однозначно». 

«По этой причине заявления будут, может быть, какие-то меморандумы, интервью, это всё будет. Украинская армия настолько сильно отличается от стандартов НАТО... В принципе, представитель ФРГ сказала правду — может, неприятную, но правду», — заключил специалист.

Ранее представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер высказалась по поводу процесса вступления Украины в НАТО.

По её словам, Украина «имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены».

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