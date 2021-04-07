В Мексике одобрено использование индийской вакцины от коронавируса

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) разрешила использование индийской вакцины от коронавируса Covaxin.

«Решение Cofepris одобрить экстренное использование вакцины Covaxin, производимой в Индии, стало очень своевременным», — написал глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард в своём Twitter.

Con la autorización de emergencia a COVAXIN nuestro país cuenta a partir de hoy con seis vacunas aprobadas contra covid-19 : AstraZeneca, Cansino,Covaxine, Pfizer, Sinovac y Sputnik V. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 7, 2021

Он отметил, что возможности для вакцинации в стране расширяются.

Министр напомнил, что в стране одобрены шесть вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что общее число случаев коронавируса в Мексике достигло 2 432 924.