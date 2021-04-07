В Мексике одобрено использование индийской вакцины от коронавируса

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Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) разрешила использование индийской вакцины от коронавируса Covaxin.

«Решение Cofepris одобрить экстренное использование вакцины Covaxin, производимой в Индии, стало очень своевременным», — написал глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард в своём Twitter.

Он отметил, что возможности для вакцинации в стране расширяются.

Министр напомнил, что в стране одобрены шесть вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что общее число случаев коронавируса в Мексике достигло 2 432 924.

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