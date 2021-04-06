В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО.
В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО
  • Reuters

Она отметила, что «это стремление Украины на протяжении долгого времени, оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет».

«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остаётся за НАТО», — цитирует РИА Новости Псаки.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.

Он также назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить