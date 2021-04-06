В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО.

Она отметила, что «это стремление Украины на протяжении долгого времени, оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет».

«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остаётся за НАТО», — цитирует РИА Новости Псаки.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.

Он также назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.