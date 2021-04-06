Путин и Болсонару обсудили по телефону «Спутник V»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бразильского президента.
«Президент Жаир Болсонару позвонил президенту России Владимиру Путину. Обсуждались вопросы приобретения вакцины «Спутник V» и её производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, в области науки и технологии», — говорится в заявлении.
Ранее Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, включая регистрацию и поставки «Спутника V» в ЕС.