Путин и Болсонару обсудили по телефону «Спутник V»

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Жаир Болсонару провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бразильского президента.

«Президент Жаир Болсонару позвонил президенту России Владимиру Путину. Обсуждались вопросы приобретения вакцины «Спутник V» и её производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, в области науки и технологии», — говорится в заявлении.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, включая регистрацию и поставки «Спутника V» в ЕС.