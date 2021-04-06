Глава ЕК заявила о готовности Турции к конструктивному диалогу с ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Турция подтвердила готовность к возобновлению конструктивного диалога с Европейским союзом.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Хорошая первая встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция продемонстрировала интерес к возобновлению конструктивного взаимодействия с ЕС. Мы готовы работать над новым импульсом в наших отношениях», — написала она.

В ноябре 2020 года Эрдоган призвал Европейский союз сдержать обещание по членству республики в ЕС. Он также заявил, что Анкара настроена на евроинтеграцию и стремится строить своё будущее с Европой.

При этом в декабре главы МИД стран Евросоюза выразили мнение, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось.