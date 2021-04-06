Глава ЕК заявила о готовности Турции к конструктивному диалогу с ЕС

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Турция подтвердила готовность к возобновлению конструктивного диалога с Европейским союзом.
Глава ЕК заявила о готовности Турции к конструктивному диалогу с ЕС
  • Reuters

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Хорошая первая встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция продемонстрировала интерес к возобновлению конструктивного взаимодействия с ЕС. Мы готовы работать над новым импульсом в наших отношениях», — написала она.

В ноябре 2020 года Эрдоган призвал Европейский союз сдержать обещание по членству республики в ЕС. Он также заявил, что Анкара настроена на евроинтеграцию и стремится строить своё будущее с Европой.

При этом в декабре главы МИД стран Евросоюза выразили мнение, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить