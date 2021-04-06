В ФРГ отметили важность обсуждения конфликта в Донбассе в контактной группе

Представитель немецкого кабинета министров заявил, что в Германии считают важным регулярное обсуждение конфликта на востоке Украины в рамках контактной группы.

Об этом сообщает ТАСС.

«Очень важно, чтобы трёхсторонняя контактная группа в составе России, Украины и ОБСЕ проводила регулярные обсуждения и её рабочие группы вносили вклад в урегулирование конфликта», — отметил он.

По его словам, в данном вопросе не является принципиальным то, где именно проходят обсуждения, особенно учитывая тот факт, что заседания из-за пандемии проводятся виртуально.

«В какой степени внутриполитическая обстановка в Белоруссии позволит продолжить проведение этих переговоров в Минске, должно обсуждаться в кругу стран — членов ОБСЕ», — добавили в немецком кабмине.

Ранее вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Киев настаивает на поиске другого города вместо Минска для переговоров по Донбассу.

Позднее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал решение Киева отказаться от участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.