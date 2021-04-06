В ГД назвали беспочвенными претензиями заявления Госдепа по ситуации на границе с Украиной

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву объяснить ситуацию у украинской границы.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Соединённые Штаты расценивают действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.

По словам Морозова, такие заявления являются совершенно беспочвенными претензиями, поскольку Россия имеет право совершать любые манёвры военной техники на своей территории по собственному усмотрению.

«Подобные заявления стоит рассматривать как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации... Но манёвры военной техники мы можем на своей территории проводить в соответствии с собственными усмотрениями», — пояснил депутат.

Ранее Прайс заявил, что Вашингтон попросил Москву объяснить ситуацию у украинской границы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он добавил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства.