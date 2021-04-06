Пашинян выступил за долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ориентирован на долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Москвой.
Пашинян выступил за долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией
  • РИА Новости

«Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, что вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух государств», — приводит Интерфакс его слова.

Пашинян отметил, что стратегические союзнические отношения двух стран богаты и обширны и не зависят от исхода будущих внеочередных выборов в Армении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт 7 апреля в Москве переговоры с премьером Армении.

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