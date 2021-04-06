В Госдуме оценили готовность США контактировать с Россией по вопросу Украины

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепартамента о том, что США готовы общаться с Россией по ситуации с Украиной.
В Госдуме оценили готовность США контактировать с Россией по вопросу Украины
  • РИА Новости

Про словам Бальбека, именно США выступают «идеологами эскалации конфликта в Донбассе», а также способствуют вооружению украинской армии.

Кроме того, по мнению парламентария, представитель Госдепа пытается выглядеть как миротворец, но, как подчеркнул депутат, «фальшь видна».

«Единственная тема для возможного диалога — это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что США готовы общаться с Россией по ситуации с Украиной.

Как добавил представитель Госдепа США, американская сторона призывает Россию воздержаться от действий, ведущих к эскалации.

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