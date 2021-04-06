Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе

Представители России и Соединённых Штатов обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы российского Министерства иностранных дел Сергея Рябкова.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, российская сторона «исчерпывающим образом изложила американской стороне то, что происходит».

Также он заявил, что на востоке Украины наблюдается «всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США».

«В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель Госдепартамента заявил о готовности Вашингтона контактировать с Москвой по ситуации с Украиной.