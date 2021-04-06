Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе

Короткая ссылка
Представители России и Соединённых Штатов обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы российского Министерства иностранных дел Сергея Рябкова.
Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе
  • Reuters

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, российская сторона «исчерпывающим образом изложила американской стороне то, что происходит».

Также он заявил, что на востоке Украины наблюдается «всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США».

«В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель Госдепартамента заявил о готовности Вашингтона контактировать с Москвой по ситуации с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить