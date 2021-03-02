Минобороны Украины приветствует пакет помощи от США на $125 млн

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Министерство обороны Украины приветствует решение Пентагона предоставить Киеву новый пакет помощи в размере $125 млн.
Минобороны Украины приветствует пакет помощи от США на $125 млн
  • © РИА Новости

«Министерство обороны Украины приветствует и высоко ценит решение Соединённых Штатов Америки о выделении помощи Украине, которая включает предоставление Вооружённым силам Украины летального оружия», — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что средства пойдут на развитие современных оперативных возможностей ВСУ, укрепление обороноспособности и защиту национальных интересов.

Ранее Пентагон заявил, что выделяет Украине новый пакет военной помощи на $125 млн.

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