Минобороны Украины приветствует пакет помощи от США на $125 млн

Министерство обороны Украины приветствует решение Пентагона предоставить Киеву новый пакет помощи в размере $125 млн.

«Министерство обороны Украины приветствует и высоко ценит решение Соединённых Штатов Америки о выделении помощи Украине, которая включает предоставление Вооружённым силам Украины летального оружия», — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что средства пойдут на развитие современных оперативных возможностей ВСУ, укрепление обороноспособности и защиту национальных интересов.

Ранее Пентагон заявил, что выделяет Украине новый пакет военной помощи на $125 млн.