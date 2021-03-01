США выделяют Украине пакет военной помощи на $125 млн

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона выделяет Украине новый пакет военной помощи на $125 млн.
США выделяют Украине пакет военной помощи на $125 млн
  • Reuters

«Сегодня министерство объявляет о новом пакете в объёме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, этот пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану её границ, «а также улучшить оперативную совместимость с НАТО».

Минобороны Украины сообщило, что украинская сторона получила от Соединённых Штатов помощь в виде десяти скоростных катеров и 70 надувных лодок.

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