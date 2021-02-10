США передали Украине 10 катеров и 70 надувных лодок

Минобороны Украины сообщило, что украинская сторона получила от Соединённых Штатов помощь в виде десяти скоростных катеров и 70 надувных лодок.

Об этом информирует пресс-служба украинского Минобороны.

Торжественная церемония передачи помощи состоялась на территории военно-морской базы Юг в гавани Одессы.

«В целом украинские военные получили от партнёров десять скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование», — заявили в министерстве.

Также сообщается, что в первом полугодии 2021 года ВМС Украины получат от США ещё три патрульных катера.

Ранее госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь.