В Венгрии планируют ослабить карантинные ограничения

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Правительство Венгрии планирует смягчить ряд введённых из-за коронавируса ограничений, сообщает издание Daily News Hungary.
В Венгрии планируют ослабить карантинные ограничения
  • Reuters

Отмечается, что для этого 2,5 млн человек должны привиться хотя бы одной дозой вакцины.

Согласно ожиданиям, данная отметка может быть достигнута к вечеру вторника или к утру среды, 7 апреля.

В числе планируемых послаблений есть восстановление работы ряда закрытых в марте учреждений при условии ограниченного числа посетителей и сокращение на два часа комендантского часа.

21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT рассказал, что венгерские власти после решения одобрить российскую вакцину «Спутник V» подверглись нападкам, потому что обратили «свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад».

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