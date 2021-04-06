В Венгрии планируют ослабить карантинные ограничения
- Reuters
Отмечается, что для этого 2,5 млн человек должны привиться хотя бы одной дозой вакцины.
Согласно ожиданиям, данная отметка может быть достигнута к вечеру вторника или к утру среды, 7 апреля.
В числе планируемых послаблений есть восстановление работы ряда закрытых в марте учреждений при условии ограниченного числа посетителей и сокращение на два часа комендантского часа.
21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT рассказал, что венгерские власти после решения одобрить российскую вакцину «Спутник V» подверглись нападкам, потому что обратили «свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад».