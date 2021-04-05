Зеленский провёл телефонные переговоры с Джонсоном

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Зеленский провёл телефонные переговоры с Джонсоном
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении офиса украинского лидера.

«Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Зеленский также призвал британскую сторону вместе с другими государствами НАТО усилить своё присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины.

Путин в разговоре подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить