Зеленский провёл телефонные переговоры с Джонсоном
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении офиса украинского лидера.
«Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что Зеленский также призвал британскую сторону вместе с другими государствами НАТО усилить своё присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины.
Путин в разговоре подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.