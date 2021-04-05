Зеленский провёл телефонные переговоры с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом говорится в сообщении офиса украинского лидера.

«Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Зеленский также призвал британскую сторону вместе с другими государствами НАТО усилить своё присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины.

Путин в разговоре подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.