Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудили поставки «Спутника V»

Президент России Владимир Путин и генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и вопрос поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», — заявили в Кремле.

Стороны также затронули тему сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закупкой другими странами российской вакцины от коронавируса.

В конце марта Вьетнам зарегистрировал «Спутник V».