Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар
  • ©president.gov.ua

«Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в государство Катар», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В заявлении отмечается, что в рамках визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что украинский лидер 5 апреля посетит Катар с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром государства Халидом бен Халифой Аль Тани.

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