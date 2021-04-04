Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

«Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в государство Катар», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В заявлении отмечается, что в рамках визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что украинский лидер 5 апреля посетит Катар с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром государства Халидом бен Халифой Аль Тани.