Украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля посетит Катар с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром государства Халидом бин Халифой Аль Тани.

«Во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций», — сообщили в пресс-службе президента Украины.

В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Вместе с Зеленским прибудет его супруга Елена, которая встретится с матерью эмира, возглавляющей Катарский фонд образования, науки и общественного развития, с его сестрой, управляющей музеями Катара, а также с женой эмира Катара Джавахир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

В феврале Зеленский посетил ОАЭ и встретился с наследным принцем Абу-Даби.