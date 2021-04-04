Зеленский 5 апреля посетит Катар

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Украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля посетит Катар с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром государства Халидом бин Халифой Аль Тани.
Зеленский 5 апреля посетит Катар
  • ©president.gov.ua

«Во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций», — сообщили в пресс-службе президента Украины.

В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Вместе с Зеленским прибудет его супруга Елена, которая встретится с матерью эмира, возглавляющей Катарский фонд образования, науки и общественного развития, с его сестрой,  управляющей музеями Катара, а также с женой эмира Катара Джавахир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

В феврале Зеленский посетил ОАЭ и встретился с наследным принцем Абу-Даби.

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