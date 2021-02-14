Зеленский провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Зеленский провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби
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Об этом рассказали в пресс-службе украинского лидера.

Сказано, что стороны «отметили важность и необходимость поддержания высокой динамики двустороннего политического диалога, особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».

«Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Киев заинтересован в расширении сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами в космической сфере.

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