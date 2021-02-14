Зеленский провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби
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Об этом рассказали в пресс-службе украинского лидера.
Сказано, что стороны «отметили важность и необходимость поддержания высокой динамики двустороннего политического диалога, особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».
«Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский заявил, что Киев заинтересован в расширении сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами в космической сфере.