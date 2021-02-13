Зеленский предложил ОАЭ сотрудничество в космической отрасли
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Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.
«Вполне логично, что ОАЭ — один из ключевых партнёров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами», — отметил Зеленский.
Он охарактеризовал отношения между Украиной и ОАЭ как «достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию».
«Прошлый год несколько затормозил экономическую деятельность, но мы уверены, что восстановление глобальной активности… положительно скажется и на нашей торговле», — добавил украинский президент.
По его словам, Киев работает над тем, чтобы высокотехнологичные товары начали преобладать в структуре торговли Украины и ОАЭ.
«Например, такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Мы… можем совместно расширить наши возможности в области космоса», — подчеркнул Зеленский.
В ноябре президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Жаир Болсонару обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сферах, а также в исследовании космоса.