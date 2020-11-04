Зеленский и Болсонару обсудили сотрудничество в исследовании космоса

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Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Жаир Болсонару провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сферах, а также в исследовании космоса. Об этом заявили в пресс-службе украинского лидера.
Зеленский и Болсонару обсудили сотрудничество в исследовании космоса
  • Reuters

«Президенты Украины и Бразилии обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сферах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в данном контексте была отмечена подготовка к проведению «Диалога оборонной промышленности, который позволит детально рассмотреть перспективные двусторонние проекты».

«Отдельное внимание было уделено планам по дальнейшему сотрудничеству в исследовании космоса», — подчёркивается в заявлении.

Кроме того, стороны договорились усилить взаимодействие в противодействии последствиям второй волны пандемии коронавируса, в частности в вопросе совместного производства вакцин и медпрепаратов.

Летом Зеленский в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил возможность усиления сотрудничества двух стран в космической отрасли.

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