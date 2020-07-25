Зеленский предложил Египту сотрудничать с Украиной в космической сфере

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил возможность усиления сотрудничества двух стран в космической отрасли.
Зеленский предложил Египту сотрудничать с Украиной в космической сфере
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в возобновлении сотрудничества с Египтом по производству и управлению спутниками, по модернизации наземной базы управления полётами и оборудования для испытания космических аппаратов, а также по подготовке и обучению египетских специалистов.

«Убеждён, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях», — сказал украинский президент.

В ноябре 2019 года украинское конструкторское бюро «Южное» представило проект лунного посадочного аппарата.

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