Минздрав ФРГ допустил послабления для вакцинированных от коронавируса
- РИА Новости
«Вакцинированные смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Кроме того, по оценке Института Роберта Коха, полностью вакцинированным также не нужно будет больше соблюдать карантин», — цитирует его Bild am Sonntag.
По данным Института Роберта Коха, завершившие вакцинацию от COVID-19 на 15-й день после получения второго компонента препарата представляют небольшой риск для дальнейшей передачи вируса.
В январе в Минздраве России допустили, что для лиц, получивших сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, могут в будущем снять некоторые связанные с COVID-19 ограничения.