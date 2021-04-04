Минздрав ФРГ допустил послабления для вакцинированных от коронавируса

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан допустил, что вакцинированные против коронавируса смогут в будущем получить послабления в части соблюдения ограничительных мер.

«Вакцинированные смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Кроме того, по оценке Института Роберта Коха, полностью вакцинированным также не нужно будет больше соблюдать карантин», — цитирует его Bild am Sonntag.

По данным Института Роберта Коха, завершившие вакцинацию от COVID-19 на 15-й день после получения второго компонента препарата представляют небольшой риск для дальнейшей передачи вируса.

В январе в Минздраве России допустили, что для лиц, получивших сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, могут в будущем снять некоторые связанные с COVID-19 ограничения.