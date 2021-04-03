В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о «росте вызовов» из-за России

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RT
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.
В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о «росте вызовов» из-за России
  • РИА Новости

«Не думаю, что Германия рассматривает наши действия как враждебные. Если бы наши наука и техника стояли на месте, то их это бы больше устроило. Когда мы создаём новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО всё ближе приближаются к нашей границе, — мы должны предпринимать какие-то действия», — заявил Чепа.

При этом депутат подчеркнул, что развитие Россией собственного военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны.

«Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперёд, когда и США, и Германия, и другие страны делают это. Если это их пугает или настораживает, то мы предполагаем, что они будут предпринимать определённые шаги», — сказал Чепа.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.

По её словам, немецкая сторона должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «оказать услугу США».

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