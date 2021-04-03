В ЕС оценили решение США отменить санкции против МУС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение США отменить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС).

Боррель в своём письменном заявлении назвал данное решение «важным шагом», который «подчёркивает приверженность США международному порядку, основанному на правилах».

«МУС играет важную роль в осуществлении правосудия в отношении жертв самых ужасных преступлений в мире. Отстаивание беспрестанности и независимости МУС имеет решающее значение для его эффективной и отлаженной работы», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден отменил указ о санкциях и визовых ограничениях в отношении сотрудников Международного уголовного суда.

В МУС приветствовали данный указ Байдена.