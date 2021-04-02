Press TV: Иран не будет вести переговоры с США до снятия санкций
- Reuters
«Единственный способ для США добиться от Ирана прекращения контрмер в соответствии с ядерной сделкой 2015 года — это отмена Вашингтоном всех санкций, которые он ввёл против исламской республики после выхода из соглашения три года назад», — сообщил телеканал.
Как ранее рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе 6 апреля проведёт заседание на уровне политдиректоров в очном формате в Вене.
21 марта руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не верит обещаниям США по СВПД по ядерной сделке.
Он подчеркнул, что необходимы действия: должны быть отменены санкции.