Press TV: Иран не будет вести переговоры с США до снятия санкций

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Иран не будет проводить любые переговоры с США по СВПД, пока Вашингтон не снимет с Тегерана санкции, сообщает Press TV со ссылкой на источник.
Press TV: Иран не будет вести переговоры с США до снятия санкций
  • Reuters

«Единственный способ для США добиться от Ирана прекращения контрмер в соответствии с ядерной сделкой 2015 года — это отмена Вашингтоном всех санкций, которые он ввёл против исламской республики после выхода из соглашения три года назад», — сообщил телеканал.

Как ранее рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе 6 апреля проведёт заседание на уровне политдиректоров в очном формате в Вене.

21 марта руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не верит обещаниям США по СВПД по ядерной сделке.

Он подчеркнул, что необходимы действия: должны быть отменены санкции.

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