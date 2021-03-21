Хаменеи призвал не верить обещаниям США по СВПД

Иранское руководство не верит обещаниям США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке. Как сообщил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, республика ждёт от Соединённых Штатов реальных действий в этом направлении.

«Мы не считаем, что слова американцев заслуживают доверия. Необходимы действия: должны быть отменены санкции», — приводит ТАСС фрагмент его речи, приуроченной к началу нового года по иранскому календарю.

Хаменеи отметил, что политика Ирана по СВПД была обозначена и «ни при каких обстоятельствах не должна нарушаться».

«Эта политика заключается в том, что американцы должны снять все санкции, и потом мы это проверим. И если санкции действительно сняты, вернёмся к исполнению своих обязательств», — добавил он.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не планируют снимать с Ирана санкции для возвращения его за стол переговоров по СВПД.