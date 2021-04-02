Глава Минздрава Черногории рассказала о перспективах туризма
- Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович
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По её словам, коронавирус будет побеждён в республике в начале лета.
«По нашим прогнозам, это должно произойти в начале июня. Мы сделаем всё возможное, чтобы успеть к середине мая, но, повторюсь, это будет зависеть от двух вещей. Первое — от того, как быстро партии вакцин будут прибывать в Черногорию, а второе — каков будет отклик граждан. Что касается последнего — мы работаем над тем, чтобы повысить число заинтересованных в прививке, и мы уже готовим кампанию в поддержку вакцинации», — сказала Елена Боровинич-Бойович.
21 марта стало известно, что власти Черногории разрешили въезжать в страну российским гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации препаратом «Спутник V».