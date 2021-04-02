Франция ведёт дискуссии с ФРГ на тему «Северного потока — 2»

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Франция ведёт дискуссии с Германией по проекту «Северный поток — 2», чтобы прийти к общему знаменателю, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире BFM TV.
Франция ведёт дискуссии с ФРГ на тему «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Как сказал президент республики (Эммануэль Макрон. — RT) год назад, у нас есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создаёт зависимость от России», — сказал Бон, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, у Парижа и Берлина изначально были разные позиции, «как это иногда случается в Европе».

«И мы пытаемся найти общую позицию... чтобы не разобщаться», — добавил он.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2». По его словам, организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.

В свою очередь, министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

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