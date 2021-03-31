В Латвии расследуют смерть мужчины после прививки вакциной AstraZeneca

Инспекция здравоохранения Латвии начала расследование случая смерти мужчины, который умер спустя несколько дней после прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщил телеканал LTV7.

71-летний рижанин Олег Зейгермахер 5 марта получил первую дозу препарата AstraZeneca партии ABV5300, использование которой в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза, в том числе и Латвия.

После этого у него появились симптомы лёгкой простуды, а уже 9 марта он умер от отёка лёгких в результате двусторонней пневмонии.

«В принципе, в этом и есть вопрос — с одной стороны, нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. Мы в газетах читаем, что в Австрии, в Германии AstraZeneca вызывает тромбы», — приводит Delfi слова Павла Зейгермахера, сына погибшего.

Отмечается, что Олег Зейгермахер получил прививку AstraZeneca партии ABV5300. Использование именно этой серии в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза. О серьёзных осложнениях после прививки этой серии сообщила Австрия.

31 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал ударом ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca в Европе.