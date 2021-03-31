В Латвии расследуют смерть мужчины после прививки вакциной AstraZeneca

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Инспекция здравоохранения Латвии начала расследование случая смерти мужчины, который умер спустя несколько дней после прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщил телеканал LTV7.
В Латвии расследуют смерть мужчины после прививки вакциной AstraZeneca
  • globallookpress.com

71-летний рижанин Олег Зейгермахер 5 марта получил первую дозу препарата AstraZeneca партии ABV5300, использование которой в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза, в том числе и Латвия.

После этого у него появились симптомы лёгкой простуды, а уже 9 марта он умер от отёка лёгких в результате двусторонней пневмонии.

«В принципе, в этом и есть вопрос — с одной стороны, нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. Мы в газетах читаем, что в Австрии, в Германии AstraZeneca вызывает тромбы», — приводит Delfi слова Павла Зейгермахера, сына погибшего.

Отмечается, что Олег Зейгермахер получил прививку AstraZeneca партии ABV5300. Использование именно этой серии в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза. О серьёзных осложнениях после прививки этой серии сообщила Австрия.

31 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал ударом ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca в Европе.

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