Глава Минздрава ФРГ назвал ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал ударом ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca в Европе.

«Это, безусловно, удар — что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определённой возрастной группы представляет повышенный риск», — сказал Шпан журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Изменения в рекомендациях регулятора ФРГ по применению вакцины AstraZeneca имеют «две стороны», считает министр.

«Это показывает, что граждане могут положиться на то, что допущенные в Германии вакцины находятся под активным наблюдением и что результаты этого наблюдения прозрачны и обсуждаются прозрачно. Это показывает, что решение позапрошлой недели, когда мы получили первые сведения о том, что возможна связь между прививками AstraZeneca и этой редкой и довольно специфичной формой тромбоза головного мозга, было верно — приостановить (вакцинацию)», — сказал он.

Он подчеркнул, что теперь вакцинация лиц старше 60 лет «может идти более интенсивно».

«Мы договорились, что земли с помощью этого препарата могут распространить свою кампанию по вакцинации на лиц от 60 до 69 лет», — сказал Шпан.

С 31 марта в Германии будут применять вакцину AstraZeneca только для прививок лицам старше 60 лет.

В середине марта Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) также рекомендовало применять вакцину AstraZeneca только для лиц старше 55 лет из-за «возможного повышенного риска диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита» у более молодых пациентов.