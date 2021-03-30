В ФРГ решили прививать вакциной AstraZeneca лишь пожилых людей

В Германии приняли решение с 31 марта применять вакцину AstraZeneca только для прививок лицам старше 60 лет.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана и его коллег из федеральных земель.

Ранее регулятор ФРГ рекомендовал применять вакцину AstraZeneca лицам от 60 лет.

В середине марта Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) также рекомендовало применять вакцину AstraZeneca только для лиц старше 55 лет из-за «возможного повышенного риска диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита» у более молодых пациентов.