В ФРГ решили прививать вакциной AstraZeneca лишь пожилых людей
- Reuters
Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана и его коллег из федеральных земель.
Ранее регулятор ФРГ рекомендовал применять вакцину AstraZeneca лицам от 60 лет.
В середине марта Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) также рекомендовало применять вакцину AstraZeneca только для лиц старше 55 лет из-за «возможного повышенного риска диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита» у более молодых пациентов.