Регулятор ФРГ рекомендовал применять вакцину AstraZeneca лицам от 60 лет

Постоянный комитет по вакцинации Германии по итогам консультаций рекомендовал использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca только лицам от 60 лет, сообщает Институт Роберта Коха.

«После многочисленных консультаций постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) с привлечением внешних экспертов приняла решение на основании имеющихся в настоящее время данных о возникновении редких, но очень тяжёлых тромбоэмболических побочных эффектов рекомендовать вакцину AstraZeneca от COVID-19 только лицам старше 60 лет», — говорится в пресс-релизе.

Там отметили, что, как правило, такие нежелательные последствия наблюдались у лиц моложе 60 лет на 4—16 день после вакцинации препаратом.

Комитет также пообещал к концу апреля представить дополнительную рекомендацию относительно введения второй дозы вакцины людям до 60 лет, уже получившим первый компонент препарата AstraZeneca.

Ранее в Берлине приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц до 60 лет в качестве меры предосторожности до получения новых рекомендаций федеральных ведомств.

В середине марта Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) также рекомендовало применять вакцину AstraZeneca только для лиц старше 55 лет из-за «возможного повышенного риска диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита» у более молодых пациентов.