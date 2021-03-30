Регулятор ФРГ рекомендовал применять вакцину AstraZeneca лицам от 60 лет
- Reuters
«После многочисленных консультаций постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) с привлечением внешних экспертов приняла решение на основании имеющихся в настоящее время данных о возникновении редких, но очень тяжёлых тромбоэмболических побочных эффектов рекомендовать вакцину AstraZeneca от COVID-19 только лицам старше 60 лет», — говорится в пресс-релизе.
Там отметили, что, как правило, такие нежелательные последствия наблюдались у лиц моложе 60 лет на 4—16 день после вакцинации препаратом.
Комитет также пообещал к концу апреля представить дополнительную рекомендацию относительно введения второй дозы вакцины людям до 60 лет, уже получившим первый компонент препарата AstraZeneca.
Ранее в Берлине приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц до 60 лет в качестве меры предосторожности до получения новых рекомендаций федеральных ведомств.
В середине марта Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) также рекомендовало применять вакцину AstraZeneca только для лиц старше 55 лет из-за «возможного повышенного риска диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита» у более молодых пациентов.