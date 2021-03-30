Регулятор ФРГ рекомендовал применять вакцину AstraZeneca лицам от 60 лет

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Постоянный комитет по вакцинации Германии по итогам консультаций рекомендовал использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca только лицам от 60 лет, сообщает Институт Роберта Коха.
Регулятор ФРГ рекомендовал применять вакцину AstraZeneca лицам от 60 лет
  • Reuters

«После многочисленных консультаций постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) с привлечением внешних экспертов приняла решение на основании имеющихся в настоящее время данных о возникновении редких, но очень тяжёлых тромбоэмболических побочных эффектов рекомендовать вакцину AstraZeneca от COVID-19 только лицам старше 60 лет», — говорится в пресс-релизе.

Там отметили, что, как правило, такие нежелательные последствия наблюдались у лиц моложе 60 лет на 4—16 день после вакцинации препаратом.

Комитет также пообещал к концу апреля представить дополнительную рекомендацию относительно введения второй дозы вакцины людям до 60 лет, уже получившим первый компонент препарата AstraZeneca.

Ранее в Берлине приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц до 60 лет в качестве меры предосторожности до получения новых рекомендаций федеральных ведомств.

В середине марта Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) также рекомендовало применять вакцину AstraZeneca только для лиц старше 55 лет из-за «возможного повышенного риска диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита» у более молодых пациентов. 

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