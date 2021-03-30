В Берлине приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц до 60

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Власти Берлина приняли решение приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca лиц до 60 лет в качестве меры предосторожности до получения новых рекомендаций федеральных ведомств.

Об этом сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.

«Мы решили пока не прививать людей моложе 60 лет — независимо от пола — вакциной AstraZeneca. Это мера предосторожности», — приводит её слова на пресс-конференции РИА Новости.

Сенатор подчеркнула, что в Берлине не зафиксировано каких-либо «трагических случаев», связанных с применением вакцины AstraZeneca.

Как передаёт телеканал MDR, Берлинская университетская клиника Charité и оператор государственной клиники Vivantes прекратили вакцинацию своих сотрудников в возрасте до 55 лет препаратом AstraZeneca до дальнейшего уведомления после сообщений о тромбозах мозговых вен у женщин.

Центр вакцинации и клиника ISAR в Мюнхене также последовали данному примеру.

19 марта консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения пришёл к выводу, что потенциальная польза вакцины AstraZeneca перевешивает возможные риски её применения.

Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca также не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

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