Франция закроет на три недели детские сады и школы

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с телеобращением к нации, заявил, что детские сады и школы во Франции приостановят работу на ближайшие три недели в связи с ужесточением мер по борьбе с пандемией в стране.

«Мы намерены закрыть на три недели ясли, детские сады, школы, коллежи и лицеи. Но мы должны сохранить образовательный процесс, поэтому календарь занятий будет адаптирован, чтобы дети не остались одни и без учёбы», — приводит ТАСС слова Макрона.

Также Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом распространятся на всю территорию Франции.

30 марта сообщалось, что во Франции за весь период пандемии было выявлено 4 585 385 случаев коронавируса.