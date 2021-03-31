Франция закроет на три недели детские сады и школы

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с телеобращением к нации, заявил, что детские сады и школы во Франции приостановят работу на ближайшие три недели в связи с ужесточением мер по борьбе с пандемией в стране.
Франция закроет на три недели детские сады и школы
  • Reuters

«Мы намерены закрыть на три недели ясли, детские сады, школы, коллежи и лицеи. Но мы должны сохранить образовательный процесс, поэтому календарь занятий будет адаптирован, чтобы дети не остались одни и без учёбы», — приводит ТАСС слова Макрона.

Также Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом распространятся на всю территорию Франции.

30 марта сообщалось, что во Франции за весь период пандемии было выявлено 4 585 385 случаев коронавируса.

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