Военные медики из России проведут гуманитарную акцию в двух провинциях Сирии

Российские военнослужащие и военные медики в первые два дня апреля проведут акцию «Гуманитарный экспресс» в сирийских провинциях Ракка и Хасеке.

«В целях оказания гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики российским Центром по примирению враждующих сторон в период с 1 по 2 апреля спланировано проведение акции «Гуманитарный экспресс» в провинциях Ракка и Хасеке», — приводит ТАСС слова замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Александра Карпова.

По его словам, специалисты проведут гуманитарные акции и окажут медицинскую помощь мирным жителям. В частности, будет распределено 2 тыс. продовольственных наборов общим весом более 15 тонн.

Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию в Сирии.