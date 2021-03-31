Военные медики из России проведут гуманитарную акцию в двух провинциях Сирии

Короткая ссылка
Российские военнослужащие и военные медики в первые два дня апреля проведут акцию «Гуманитарный экспресс» в сирийских провинциях Ракка и Хасеке.
Военные медики из России проведут гуманитарную акцию в двух провинциях Сирии
  • Reuters

«В целях оказания гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики российским Центром по примирению враждующих сторон в период с 1 по 2 апреля спланировано проведение акции «Гуманитарный экспресс» в провинциях Ракка и Хасеке», — приводит ТАСС слова замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Александра Карпова.

По его словам, специалисты проведут гуманитарные акции и окажут медицинскую помощь мирным жителям. В частности, будет распределено 2 тыс. продовольственных наборов общим весом более 15 тонн.

Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить