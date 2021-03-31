В МИД России прокомментировали высылку Италией двух сотрудников посольства

Короткая ссылка
В МИД России прокомментировали высылку Италией двух сотрудников российского посольства.

«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения», — цитирует РИА Новости сообщение МИД России.

Отмечается,что о возможных ответных шагах будет объявлено позже.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уведомил посла России Сергея Разова о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии.

31 марта появились сообщения, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить