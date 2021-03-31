В МИД России прокомментировали высылку Италией двух сотрудников посольства
«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения», — цитирует РИА Новости сообщение МИД России.
Отмечается,что о возможных ответных шагах будет объявлено позже.
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уведомил посла России Сергея Разова о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии.
31 марта появились сообщения, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.